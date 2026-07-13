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Юрий Сёмин: сможет ли лучшая атака из Франции переиграть прекрасную оборону Испании?

Юрий Сёмин: сможет ли лучшая атака из Франции переиграть прекрасную оборону Испании?
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не стал никому отдавать предпочтение, потому что у каждой команды свои плюсы и очень мало минусов. Испанцы прекрасно играют в обороне во всех матчах. Сможет ли лучшая атака чемпионата мира из Франции переиграть их? Игра покажет. Больше атакующая стратегия у Франции, потому что у них много талантливых игроков. Козыри испанцев — игра в обороне и очень быстрый переход от оборонительных к атакующим действиям и наоборот. Они хорошо прессингуют после потери мяча на чужой половине поля», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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