Радимов отреагировал на мнение, что Санкт-Петербург намного лучше Нью-Йорка

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поддержал мнение, что Санкт-Петербург лучше Нью-Йорка, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу — 2026.

— Мне кажется, ты вообще главный критик Америки пока что. Нью-Йорк ты раскритиковал дай боже как...

— Да. И по делу, потому что Нью-Йорк не впечатлил. И, судя по комментариям, которые оставляли, многие со мной согласны. Но самый главный комментарий… Уж не помню, от кого, да и не запоминал, что Санкт-Петербург действительно намного лучше, чем Нью-Йорк. Под этим девизом мы будем жить в Америке.

— Бостон или Питер?

— Питер, конечно, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.