Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина требует вернуть Фолкленды перед матчем с Англией на ЧМ-2026

Аргентина требует вернуть Фолкленды перед матчем с Англией на ЧМ-2026
Комментарии

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, назвав их нахождение в составе Великобритании «незаконной оккупацией». Соответствующее эссе чиновник опубликовал в издании La Nacion за несколько дней до полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Англии, сообщает Daily Mail.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В публикации Кирно также охарактеризовал местное население архипелага как «искусственно имплантированное». Фолклендский конфликт 1982 года исторически является катализатором футбольного противостояния двух сборных. На чемпионате мира 1986 года Диего Марадона назвал свой гол «Рукой бога» «символической местью» за поражение Аргентины в вооружённом конфликте, унёсшем жизни 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Ранее игроки сборной Аргентины после победы над Швейцарией в 1/4 финала чемпионата мира — 2026 праздновали выход в следующую стадию турнира в раздевалке, прыгая и скандируя изменённый текст песни Muchachos.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«И 32 года спустя «Ла Скалонета» вернёт трофей, который отобрали у Десятого номера, тот самый, что нам не позволили поднять. Я хочу видеть четвёртую звезду, сияющую на футболке. Я аргентинец от колыбели до могилы — за Мальвины, за Диего, за последнюю главу Лео. Аргентина, я хочу видеть, как ты защищаешь титул», — скандировали игроки сборной Аргентины в раздевалке.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главное с ЧМ-2026 на 13 июля: требование исключить Аргентину, критика Месси от египтян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android