Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, назвав их нахождение в составе Великобритании «незаконной оккупацией». Соответствующее эссе чиновник опубликовал в издании La Nacion за несколько дней до полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Англии, сообщает Daily Mail.

В публикации Кирно также охарактеризовал местное население архипелага как «искусственно имплантированное». Фолклендский конфликт 1982 года исторически является катализатором футбольного противостояния двух сборных. На чемпионате мира 1986 года Диего Марадона назвал свой гол «Рукой бога» «символической местью» за поражение Аргентины в вооружённом конфликте, унёсшем жизни 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Ранее игроки сборной Аргентины после победы над Швейцарией в 1/4 финала чемпионата мира — 2026 праздновали выход в следующую стадию турнира в раздевалке, прыгая и скандируя изменённый текст песни Muchachos.

«И 32 года спустя «Ла Скалонета» вернёт трофей, который отобрали у Десятого номера, тот самый, что нам не позволили поднять. Я хочу видеть четвёртую звезду, сияющую на футболке. Я аргентинец от колыбели до могилы — за Мальвины, за Диего, за последнюю главу Лео. Аргентина, я хочу видеть, как ты защищаешь титул», — скандировали игроки сборной Аргентины в раздевалке.