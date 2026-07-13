«Испытываю определённый оптимизм». Алаев — о возможном допуске российских команд

Президент Мир Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев заявил, что испытывает определённый оптимизм в вопросе допуска российских клубов. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

— Видите ли предпосылки к допуску российских команд после решения о снятии санкций с ОКР?

— С одной стороны, я обрадовался, когда увидел это решение МОК. Определённый оптимизм испытываю, но очень аккуратный, поскольку понимаю, что всё равно предстоит непростой путь [в возвращении]. Но оптимизм, конечно, вызывает, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».