«Надо не ехать, а бежать». Мостовой — о слухах об интересе к Головину из Саудовской Аравии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию об интересе саудовских клубов к полузащитнику «Монако» Александру Головину. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Если ты получаешь миллион, а тебе платят 10 — надо не то что ехать, а бежать! То, что сделали старшие товарищи на примере Роналду, Бензема и так далее. Они же поехали, когда им предложили в 50 раз больше. Конечно, Саше Головину надо ехать в Саудовскую Аравию, если там дадут в 10 раз больше. Поверьте, через 10 лет никто не будет ничего спрашивать, а ты будешь сидеть на Мальдивах. В сегодняшнем мире деньги у всех на первом месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.