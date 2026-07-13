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Юрий Сёмин: Англия и Аргентина равные команды, но у одной есть Месси — это чудо

Юрий Сёмин: Англия и Аргентина равные команды, но у одной есть Месси — это чудо
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии. Игра пройдёт 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«О матче Аргентины с Англией можно сказать, что эти две команды свои лучшие игры ещё не сыграли. У англичан были очень сложные перелёты и график игр в жаркую погоду. В матче с Норвегией в физическом плане они выглядели не лучшим образом. Чувствовалось, что им было тяжело. Даже Кейн, который проводит блестящий турнир, сыграл не в силу своих возможностей.

Ближе к финалу обе команды найдут свои резервы в физическом плане. Предсказать победителя очень сложно. Это две равные команды, но у одной есть Месси. Это отличает Аргентину. Кейн хорош в Англии, но Месси — это чудо. Смогут ли англичане предусмотреть Месси в стратегии игры?» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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