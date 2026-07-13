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Российский сотрудник «Интер Майами»: строить карьеру в спорте в США реальнее, чем в России

Российский сотрудник «Интер Майами»: строить карьеру в спорте в США реальнее, чем в России
Армен Орджацян
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Российский сотрудник футбольного клуба «Интер Майами» Армен Орджацян рассказал о своем карьерном пути после переезда в США.

– Ты устроился в «Интер Майами» без опыта работы в российских клубах?
– В Москве я закончил школу с золотой медалью и учился на экономическом факультете МГУ. Хотел попробовать себя в спортивном менеджменте, но не видел перспектив. А после переезда в США поступил в Международный университет Флориды. Тоже на экономиста, но параллельно брал курсы как раз по спортивному менеджменту. Здесь никто не зацикливается на своём предмете. Можно изучать экономику и музыку или биологию и менеджмент. Со временем я понял, что для меня построить свою карьеру в спорте в США реальнее, чем в России. Здесь индустрия невероятно развита.

– В какой момент понял?
– Здесь к тебе на занятия регулярно приходят сотрудники клубов. С ними не так сложно знакомиться. К нам приезжали из футбольного «Интер Майами» и баскетбольного «Майами Хит». Вполне реально получить стажировку или даже оффер, — сказал Орджацян в беседе корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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