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Трезеге ответил, давит ли на Килиана Мбаппе тот факт, что он не выиграл «Золотой мяч»

Трезеге ответил, давит ли на Килиана Мбаппе тот факт, что он не выиграл «Золотой мяч»
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге высказался о французском форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе. На проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 Мбаппе забил восемь голов.

— Как ты думаешь, сильно ли давит на Мбаппе, что он не выиграл «Золотой мяч»?
— Нет, не думаю. Он продолжает показывать свой уровень и регулярно забивает. «Золотой мяч» во многом зависит от командных титулов. Но если смотреть на индивидуальные показатели, у Мбаппе одни из лучших цифр в мире. В конце концов он выиграет эту награду. Я в этом уверен, — сказал Трезеге в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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