Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» и «Халл Сити» претендуют на вратаря «МЮ» Радека Витека — Football Insider

«Селтик» и «Халл Сити» претендуют на вратаря «МЮ» Радека Витека — Football Insider
Комментарии

«Селтик» проявляет интерес к подписанию 22-летнего голкипера «Манчестер Юнайтед» Радека Витека в текущее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Ожидается, что манкунианцы продадут чешского вратаря после его выступления в аренде за «Бристоль Сити» в сезоне-2025/2026. Помимо шотландского клуба, в борьбу за Витека включился «Халл Сити». Действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне-2025/2026 Радек Витек принял участие в 41 матче во всех турнирах, пропустил 54 мяча и провёл 12 сухих матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Официально
Бывший футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен подписал новый контракт с «Селтиком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android