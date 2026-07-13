Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины»

Студия известного дизайнера Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины», которая вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Отмечается, что проект был сделан за 115 дней.

Новый логотип Фото: Сайт студии Артемия Лебедева

Старый логотип Фото: Сайт студии Артемия Лебедева

«Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодёжки появляется название «Малая Родина», – сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте студии Лебедева.

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас.