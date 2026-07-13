В «Родине» заявили, что отказались от дизайна лого от студии Артемия Лебедева

В пресс-службе московской «Родины» заявили, что отказались от дизайна логотипа от студии известного дизайнера Артемия Лебедева.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в Сети логотип не будет применяться нашим клубом», — сообщили в пресс-службе «Родины» «Чемпионату».

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас. С сезона-2026/2027 «Родина» выступает в Мир РПЛ.