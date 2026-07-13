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Сёрлот и его девушка получили угрозы убийством после вылета Норвегии с ЧМ-2026

Сёрлот и его девушка получили угрозы убийством после вылета Норвегии с ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот и его девушка Лена Селнес подверглись жёсткой травле и угрозам в социальных сетях после четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 с Англией, сообщает AS.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Среди отправленных сообщений содержались такие фразы, как: «Скажи своему мужу, чтобы он уезжал из Норвегии», «Будь добр, убей себя, идиот», «Я собираюсь убить его», а также пожелания сгореть.

Фото: Instagram* аккаунт Лены Селнес

«Чемпионат мира приносит много счастья, но в то же время порождает огромную ненависть. Я надеюсь, что люди будут немного более вдумчивыми, прежде чем оскорблять и угрожать», — написала Селнес в своих социальных сетях.

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