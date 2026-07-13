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«ПСЖ» подписал контракт с воспитанником Адамом Аяри

«ПСЖ» подписал контракт с воспитанником Адамом Аяри
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Парижский «ПСЖ» объявил о подписании первого профессионального контракта с 18-летним атакующим полузащитником Адамом Аяри. Соглашение с воспитанником клуба рассчитано до июня 2029 года.

Аяри находится в системе «ПСЖ» с шестилетнего возраста. В минувшем сезоне-2025/2026 он забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за команду U19, выиграв с ней юношеский чемпионат Франции второй год подряд. Также полузащитник помог парижанам впервые за 35 лет завоевать Кубок Гамбарделлы, набрав 10 очков (7+3) в шести играх турнира, и забил пять мячей в Юношеской лиге УЕФА.

Адам Аяри регулярно вызывается в юношеские сборные Франции, за которые в общей сложности провёл 18 матчей и забил три гола. На данный момент игрок входит в состав национальной команды U19.

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