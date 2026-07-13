«Ньюкасл» провёл переговоры о трансфере вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки — Chronicle LIve

«Ньюкасл Юнайтед» провёл предварительные переговоры по поводу перехода голкипера «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки. Представители 23-летнего футболиста уже контактировали с английским клубом, сообщает Chronicle Live.

Трансферная стоимость японца оценивается примерно в £ 17 млн (€ 20 млн). При этом главным приоритетом на вратарскую позицию для «Ньюкасла» по-прежнему остается Джеймс Траффорд. Ожидается, что английский клуб примет окончательное решение по кандидатуре нового голкипера до завершения текущего трансферного окна.

В минувшем сезоне-2025/2026 Дзион Судзуки принял участие в 24 матчах во всех турнирах, пропустил 33 мяча и провёл 6 «сухих» матчей.