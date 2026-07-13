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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе экс-футболиста «Крыльев Советов» Хубулова

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе экс-футболиста «Крыльев Советов» Хубулова
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Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о переходе бывшего футболиста самарских «Крыльев Советов» Владимира Хубулова. Соглашение между клубом и 25-летним нападающим рассчитано на два года.

«Владимир Хубулов подписал контракт с «Динамо». Новобранец «Динамо» — воспитанник североосетинского футбола и академии «Краснодара». Карьеру начинал в молодёжной команде «Ахмата», затем перешёл в «Зенит», где также выступал за молодёжку. На взрослом уровне в карьере Хубулова была сначала «Алания», за которую он провёл два сезона в Первой лиге, сыграл более 50 матчей, забил девять мячей.

Затем Владимир стал игроком «Крыльев Советов» и помимо выступлений за самарский клуб на правах аренды играл за «Химки» и «Акрон» в Российской Премьер-Лиге. В элитном дивизионе на его счету 68 игр и восемь голов. Хубулов — игрок атакующей линии. Может сыграть как на флангах, так и в центре нападения. В наш клуб он перешёл на правах свободного агента. Владимир, добро пожаловать в «Динамо»!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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