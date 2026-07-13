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Мостовой: Форлан — футбольный человек, он способен добиться успехов со сборной Уругвая

Мостовой: Форлан — футбольный человек, он способен добиться успехов со сборной Уругвая
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о назначении Диего Форлана на пост главного тренера сборной Уругвая.

Фото: Из личного архива Мостового

«Форлан однозначно способен добиться успехов со сборной Уругвая. Мы знакомы, последний раз виделись в России на чемпионате мира в 2018 году — проводили совместное мероприятие и обменялись там номерами. Кстати, ещё вчера хотел послать ему сообщение.

Я бы хотел привести великолепный пример сборной Аргентины. До сих пор вспоминаю, как многие орали, когда назначали Скалони. Чего только не говорили! Скалони сам был сильным футболистом, а когда выиграл чемпионат мира, все что-то поутихли. Но я не к этому. Я хочу сказать, что Скалони — футбольный человек, как и Форлан. Я рад за Диего и желаю ему успехов. В Уругвае много сильных футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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