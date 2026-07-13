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«Текстильщик» объявил о переходе 21 игрока за два дня

«Текстильщик» объявил о переходе 21 игрока за два дня
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За два дня ивановский «Текстильщик» объявил о переходе 21 игрока, включая сына главного тренера первой команды Дмитрия Пятибратова Данилы. В новом сезоне-2026/2027 «Текстильщик» будет выступать в Лиге Pari. Ранее клуб сообщил об уходе 20 футболистов.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» набрал 61 очко и расположился на третьей строчке турнирной таблицы.

Дмитрий Пятибратов возглавил «Текстильщик» в начале июля. В его тренерский штаб вошли шесть специалистов. Таким образом, с начала июля ивановский клуб объявил о приходе в клуб сразу 27 новичков.

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