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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере Юри Тилеманса — The Atheltic

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере Юри Тилеманса — The Atheltic
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«Манчестер Юнайтед» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу полузащитника «Астон Виллы» Юри Тилеманса. Руководство манкунианцев рассматривает 29-летнего бельгийца в качестве усиления центра поля. В данный момент стороны продолжают контакты для финализации сделки, сообщает The Athletic.

Кандидатура Тилеманса возникла после того, как «Манчестер Юнайтед» приостановил трансфер хавбека «Аталанты» Эдерсона. В прошлом месяце клубы согласовали переход бразильца за € 40,5 млн плюс € 4,5 млн в виде бонусов, однако после повторного медицинского обследования игрока по окончании чемпионата мира — 2026 «Юнайтед» переключился на бельгийца.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

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Источник: Тилеманс хочет покинуть «Астон Виллу» после ссоры с Эмери
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