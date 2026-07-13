Объявлены комментаторы на полуфиналы и матч за третье место ЧМ-2026

«Матч ТВ» в своём официальном телеграм-канале объявил комментаторские назначения на матчи 1/2 финала и игру за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года.

14 июля, 1/2 финала: Испания – Франция — Роман Трушечкин.

15 июля, 1/2 финала: Англия – Аргентина — Дмитрий Шнякин.

18 июля, матч за третье место: Испания/Франция – Англия/Аргентина — Александр Неценко.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году аргентинская команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.