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Юри Тилеманс переходит в «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо

Юри Тилеманс переходит в «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо
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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер полузащитника «Астон Виллы» и сборной Бельгии Юри Тилеманса. Стороны уже договорились о сделке, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Тилеманс должен присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время, сообщает источник.

Ранее другие СМИ утверждали, что «МЮ» заплатит за Тилеманса около € 41 млн.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Юри был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года, где его национальная команда дошла до стадии полуфинала.

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