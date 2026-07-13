Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Ахли» пытается перехватить Гринвуда у «Фенербахче» — Бен Джейкобс

«Аль-Ахли» пытается перехватить Гринвуда у «Фенербахче» — Бен Джейкобс
Комментарии

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Фенербахче». Турецкий клуб сохраняет оптимизм относительно завершения сделки, уже достигнув принципиального соглашения с французским «Марселем», и рассчитывает на итоговое согласие самого футболиста, сообщает Бен Джейкобс в социальной сети X.

Однако в борьбу за англичанина вмешался саудовский «Аль-Ахли». Представители ближневосточного клуба провели телефонный разговор с Гринвудом, а главный тренер команды Маттиас Яйссле пообщался с нападающим напрямую.

В минувшем сезоне-2025/2026 принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Мэйсон Гринвуд перейдёт в «Фенербахче» за € 45 млн — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android