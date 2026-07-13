«Аль-Ахли» пытается перехватить Гринвуда у «Фенербахче» — Бен Джейкобс

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Фенербахче». Турецкий клуб сохраняет оптимизм относительно завершения сделки, уже достигнув принципиального соглашения с французским «Марселем», и рассчитывает на итоговое согласие самого футболиста, сообщает Бен Джейкобс в социальной сети X.

Однако в борьбу за англичанина вмешался саудовский «Аль-Ахли». Представители ближневосточного клуба провели телефонный разговор с Гринвудом, а главный тренер команды Маттиас Яйссле пообщался с нападающим напрямую.

В минувшем сезоне-2025/2026 принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.