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Давид Трезеге ответил, входит ли Матвей Сафонов в топ-5 голкиперов мира

Давид Трезеге ответил, входит ли Матвей Сафонов в топ-5 голкиперов мира
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге высказался о вратаре «ПСЖ» и национальной команды России Матвее Сафонове. За парижан голкипер выступает с 2024-го. Прежде он играл за «Краснодар».

— Хочу поговорить про Сафонова, вратаря «ПСЖ». Что ты о нём думаешь? Как оцениваешь?
— Он начинал вторым вратарём, потому что первым был французский голкипер из «Лилля», который не показывал достаточно высокого уровня. Луис Энрике справедливо предоставил Сафонову шанс, и тот доказал, что является сильным, надёжным вратарём. Он сыграл важную роль для «ПСЖ» и на сегодняшний день заслуженно стал основным голкипером такого большого клуба.

— По твоему мнению, Сафонов сейчас входит в десятку лучших вратарей мира?
— Думаю, на клубном уровне да. На уровне сборных… Мы, к сожалению, не можем оценить, потому что Россия не участвует в международных турнирах.

— В топ-5?
— Да, думаю, входит, особенно с учётом того, что он показал в этом году. Я бы сказал, что он даже входит в тройку лучших, — сказал Трезеге в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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