Губерниев: Англия уступит в полуфинале — Аргентина лучше играет в футбол

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии. Игра пройдёт 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США. Начало — в 22:00 мск.

«Англичане забили на один гол больше норвежцев, значит, всё справедливо. Не надо было Холланду толкать соперника. Норвежцы, конечно, молодцы — я за них болел. Но выиграла Англия, которая проиграет Аргентине. Да, у Англии есть Джуд Беллингем, про которого The Beatles пели. Но Аргентина будет бороться и за себя, и за Фолклендские острова, которые им не принадлежат. И в футбол она играет лучше Англии, поэтому победит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.