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Майкл Оливер лишился возможности обслужить финал чемпионата мира — 2026

Майкл Оливер лишился возможности обслужить финал чемпионата мира — 2026
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Английский арбитр Майкл Оливер не сможет получить назначение на финальный матч чемпионата мира — 2026 в США из-за судейского регламента ФИФА. 41-летний рефери считался одним из главных кандидатов на работу на решающей игре турнира. Однако выход сборной Англии в полуфинал автоматически исключил возможность его назначения, так как арбитрам запрещено обслуживать матчи с участием команд из своих национальных ассоциаций, сообщает talkSPORT.

Дополнительным фактором отстранения стал выход в полуфинал сборной Аргентины, которая станет соперником англичан в борьбе за путёвку в финал чемпионата мира — 2026. Судьи из Англии традиционно не назначаются на игры аргентинской команды из-за дипломатического контекста, связанного с Фолклендским конфликтом 1982 года. Таким образом, продвижение обеих сборных по сетке турнира полностью закрыло Оливеру доступ к финальному поединку.

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