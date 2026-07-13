Майкл Оливер лишился возможности обслужить финал чемпионата мира — 2026

Английский арбитр Майкл Оливер не сможет получить назначение на финальный матч чемпионата мира — 2026 в США из-за судейского регламента ФИФА. 41-летний рефери считался одним из главных кандидатов на работу на решающей игре турнира. Однако выход сборной Англии в полуфинал автоматически исключил возможность его назначения, так как арбитрам запрещено обслуживать матчи с участием команд из своих национальных ассоциаций, сообщает talkSPORT.

Дополнительным фактором отстранения стал выход в полуфинал сборной Аргентины, которая станет соперником англичан в борьбе за путёвку в финал чемпионата мира — 2026. Судьи из Англии традиционно не назначаются на игры аргентинской команды из-за дипломатического контекста, связанного с Фолклендским конфликтом 1982 года. Таким образом, продвижение обеих сборных по сетке турнира полностью закрыло Оливеру доступ к финальному поединку.