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Александр Григорян рассказал, кого хочет видеть лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Александр Григорян рассказал, кого хочет видеть лучшим бомбардиром ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Григорян рассказал, кого хочет видеть лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2026. На данный момент в гонке бомбардиров турнира нет единоличного лидера, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард Аргентины Лионель Месси забили по восемь голов.

«Кто из них будет лучшим всё‑таки бомбардиром? Ну, мне бы хотелось бы, чтобы всё‑таки был Месси, потому что у Мбаппе всё впереди», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В 1/2 финала чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Англии, в то время как Франция встретится со сборной Испании. Действующим чемпионом мира является Аргентина.

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