Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Краснодара»

Карпукас ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Краснодара»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Краснодара» к своей персоне, о чём ранее сообщали СМИ. Также Карпукас оценил свою форму перед началом нового сезона.

— Как себя чувствуешь перед сезоном? Как оценишь свою форму и состояние команды?
— В целом мы подходим к сезону в хорошей форме. Конечно, есть какие‑то ошибки, связанные с усталостью и тем, что пока ещё не набрали оптимальные кондиции, но это нормально. У нас есть время, чтобы подготовиться, устранить шероховатости и подойти к старту в полной боевой готовности.

— Знаешь об интересе к тебе со стороны «Краснодара» и «Зенита»?
— Да, но лично я ни с кем не разговаривал, — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Материалы по теме
Карпукас — о Сперцяне в «Аль-Ахли»: мотивация — явно не мечта выиграть Азиатскую ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android