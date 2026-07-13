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Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от сделанного его студией логотипа

Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от сделанного его студией логотипа
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Известный российский дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от сделанного его студией логотипа. Ранее сообщалось, что студия Лебедева разработала новый логотип для московского клуба, однако пресс-служба «Родины» позднее заявила, что использовать его не будут.

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — приводит слова Лебедева телеграм-канал Mash на спорте.

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас.

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Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины»
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