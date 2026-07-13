«Аль-Ахли» согласовал трансфер Франсишку Тринкау из «Спортинга» — Фабрицио Романо

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкау близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли». Клубы уже согласовали условия сделки и обмениваются необходимыми документами для завершения трансфера 26-летнего португальского вингера, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сумма трансфера составит € 45 млн в качестве фиксированной выплаты, а ещё € 5 млн предусмотрены в виде различных бонусов. Руководство саудовского клуба рассматривает бывшего игрока «Барселоны» и «Вулверхэмптона» как прямую замену Рияду Марезу.

В минувшем сезоне-2025/2026 Франсишку Тринкау принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач.