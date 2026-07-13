Давид Трезеге отреагировал на мем о Мбаппе-диктаторе

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге отреагировал на популярный мем, представляющий форварда французской команды Килиана Мбаппе в образе диктатора.

— В интернете есть такой мем, где Мбаппе изображают чуть ли не Наполеоном сборной Франции, таким диктатором. Как ты к этому относишься?

— Знаешь, сегодня люди высказывают самые разные мнения в социальных сетях. Обсуждают множество вещей. Но самое важное, что команда сосредоточена на победе на чемпионате мира. Она понимает, что все матчи складываются по-разному. В игре со Швецией Франция доминировала и выиграла 3:0, а встреча с Парагваем получилась совсем иной. Мбаппе очень хочет выиграть этот турнир, и для победы пойдут любые футбольные средства, — сказал Трезеге в выпуске на YouTube-канале Fonbet.