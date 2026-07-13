Бывший тренер «Локомотива» возглавил сборную Хорватии

Сборная Хорватии в своих официальных соцсетях объявила о назначении на пост главного тренера Славена Билича. Он сменил у руля хорватской национальной команды Златко Далича, который ранее был отправлен в отставку.

Стоит отметить, что Славен Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года.

В сезоне-2012/2013 хорват тренировал московский «Локомотив», который под его руководством занял девятое место в чемпионате России. Последним местом работы Билича был саудовский клуб «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.