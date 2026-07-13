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Зенит — Динамо Махачкала: Миро открыл счет на 16-й минуте

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Миро открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра идёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге с вместимостью в 3000 тысячи человек. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт — 1:0 в пользу махачкалинской команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0:1 Миро – 16'    

Нападающий «Динамо» Миро забил первый мяч встречи на 16-й минуте. На данный момент счёт — 1:0 в пользу махачкалинской команды.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место, а махачкалинское «Динамо» стало 14-м и сохранило за собой место в Мир РПЛ по итогам стыковых матчей.

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