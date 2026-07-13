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«Факел» хочет подписать легионера из «Нижнего Новгорода»

«Факел» хочет подписать легионера из «Нижнего Новгорода»
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга сообщил, что в его услугах заинтересован воронежский «Факел». Однако 31-летний хавбек подчеркнул, что последнее слово в потенциальной сделке остаётся за руководством нижегородского клуба.

«Пока не могу точно сказать, что будет дальше. «Факел» очень заинтересован в моём переходе, но последнее слово остаётся за руководством «Нижнего Новгорода» — сейчас всё зависит от их решения. Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне, в РПЛ, и я не исключение. Там другие условия и возможности. Конечно, будет непросто уходить, ведь я провёл в клубе почти пять лет. Нижний Новгород стал для меня родным городом», — приводит слова Майга Metaratings.

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