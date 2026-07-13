Орлов ответил на вопрос, кто станет победителем ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможном победителе ЧМ-2026. Эксперт намекнул, что будет поддерживать сборную Франции.

«Кто победит на ЧМ-2026? Когда-то родился такой слоган, что в футбол играют все, а побеждают немцы. Так вот, я всегда говорил, и не я один, что французы и голландцы — это романтики, фантазёры на футбольном поле. А немцы — это прагматики. И вот если, например, в финале будут играть Франция и Англия, понятно, что романтики в этой паре — это французы. Романтикам ближе романтики.

У Испании может не хватить трёх ведущих игроков [в плане энергии] — Педри, Родри и Ямаля. Кто добьётся победы в финальном матче ЧМ, тот и будет сильнейшим», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.