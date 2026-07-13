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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал выбор между Месси и Роналду

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал выбор между Месси и Роналду
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал выбор между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и футболистом национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, португальцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

«Мне запомнилась команда Кабо-Верде, она оставила положительное впечатление, больше всего удивила. Также у Марокко неплохая сборная была. Я всегда смотрю футбол с удовольствием, но больше симпатизирую Аргентине. Что касается Лионеля Месси и Криштиану Роналду, им обоим нужно отдать должное, их тяжело сравнивать. Один больше своей работой доказал, а другой богом поцелованный. Мне вообще больше всего нравился Кун Агуэро, но, если сравнивать их, отдаю предпочтение Месси», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

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