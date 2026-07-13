«Сзади у них дыра». Орлов высказался о сборной Аргентины

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026. Он отметил слабую игру аргентинской национальной команды в обороне. За шесть матчей мирового первенства аргентинцы пропустили шесть голов.

«Опасаюсь за аргентинцев… Всё-таки они очень много пропустили. Сзади у них дыра. Но насколько же Месси любит футбол! Вот он фанатичен к игре», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.