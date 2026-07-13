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Пауло Дибала продлил контракт с «Ромой»

Пауло Дибала продлил контракт с «Ромой»
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Нападающий Пауло Дибала продлил соглашение с «Ромой». Новый контракт 32-летнего аргентинского футболиста с римским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Дибала выступает за столичную команду с лета 2022 года, перейдя в статус свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса».

«За четыре сезона в составе «джаллоросси» нападающий утвердился в качестве одного из лидеров команды как на футбольном поле, так и за его пределами. История между «Ромой» и Ла Хойей (прозвище Дибалы — Сокровище) продолжается, впереди ещё много глав, которые предстоит написать. Вперёд вместе, Пауло!» — написала пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне-2025/2026 Дибала принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

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