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Дмитрий Губерниев предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026

Дмитрий Губерниев предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026
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Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026. Он выделил сборные Франции и Аргентины.

«Я считаю, что Испания проиграет — Франция в этом матче фаворит. Соотношение примерно 60 на 40 в пользу французов. У испанцев шанс есть, им надо забить первыми. Тогда будет интересно посмотреть, как Франция будет отыгрываться, как она себя покажет в такой экстремальной ситуации. Но я думаю, что будет финал Франция — Аргентина. И Аргентина в нём проиграет», — сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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