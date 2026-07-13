Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026. Он выделил сборные Франции и Аргентины.

«Я считаю, что Испания проиграет — Франция в этом матче фаворит. Соотношение примерно 60 на 40 в пользу французов. У испанцев шанс есть, им надо забить первыми. Тогда будет интересно посмотреть, как Франция будет отыгрываться, как она себя покажет в такой экстремальной ситуации. Но я думаю, что будет финал Франция — Аргентина. И Аргентина в нём проиграет», — сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.