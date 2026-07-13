Пау Кубарси: Мбаппе? Я не боюсь. Страха нет

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от противостояния с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе. В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Францией во вторник, 14 июля, в 22:00, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон).

«Мбаппе? Я не боюсь. Страха нет. Но все знают его качества. Даже если он не вовлечён в игру, он может изменить ход матча одним быстрым действием. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Нужно оставаться начеку все 90 минут», — приводит слова Кубарси издание AS.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.