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Пау Кубарси: Мбаппе? Я не боюсь. Страха нет

Пау Кубарси: Мбаппе? Я не боюсь. Страха нет
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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от противостояния с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе. В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Францией во вторник, 14 июля, в 22:00, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мбаппе? Я не боюсь. Страха нет. Но все знают его качества. Даже если он не вовлечён в игру, он может изменить ход матча одним быстрым действием. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Нужно оставаться начеку все 90 минут», — приводит слова Кубарси издание AS.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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