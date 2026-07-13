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Владислав Радимов отреагировал на мнение, что ЧМ-2026 — это турнир имени Мбаппе

Владислав Радимов отреагировал на мнение, что ЧМ-2026 — это турнир имени Мбаппе
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на мнение, что чемпионат мира — 2026 — это турнир имени французского нападающего Килиана Мбаппе. К текущему моменту форвард забил восемь голов, как и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

— Вам не кажется, что этот турнир — турнир имени Мбаппе?
— Ну вот смотри… Холанд, мне кажется, всё равно не дотягивает до их уровня, Месси и Мбаппе. И если перед началом турнира я бы сказал, что, конечно же, главной звездой станет Мбаппе, то я, чёрт возьми, был на матче Аргентины с Египтом. И то, как играл Месси… Ну я не знаю. Он в самые нужные моменты… Он перешёл и играл в центре, потом сместился и играл на фланге. Самая главная опасность пришла же с правого фланга, когда он туда пришёл, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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