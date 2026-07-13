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Кристиан Нобоа назвал своё главное воспоминание о России

Кристиан Нобоа назвал своё главное воспоминание о России
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Бывший полузащитник «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о своём главном воспоминании о России. Эквадорский хавбек выступал также за московское «Динамо» и «Ростов».

— Какие у тебя главные воспоминания о России?
— Все. Думаю, футбол [в первую очередь]. Когда меня пригласили на игру «Сочи» со «Спартаком». Я сидел в ложе и думал, как скучаю по этому. Играл здесь, друзья, тренеры, тренировки… Вот по этому очень скучаю, — сказал Нобоа в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В составе «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу, а с «Сочи» и «Ростовом» становился серебряным призёром первенства.

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