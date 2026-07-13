«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Андрея Сантоса

22-летний полузащитник «Челси» Андрей Сантос перешёл в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» объявили о трансфере бразильца на своём официальном сайте.

Стороны подписали контракт до 2031 года с возможностью продления.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит £ 50 млн (€ 58,5 млн).

Сантос является футболистом «синих» с января 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.