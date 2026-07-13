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Зенит — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на товарищеский матч 13 июля 2026 года

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена — поле №1» вместимостью в 3000 человек. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы на матч.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Зенит»: Москвичёв, Караваев, Дивеев, Алип, Горшков, Дркушич, Кондаков, Волков, Ерохин, Мостовой, Фелипе Аугусто;

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Ахмедов, Аларкон, Аззи, Сундуков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место, а махачкалинское «Динамо» стало 14-м и сохранило за собой место в Мир РПЛ по итогам стыковых матчей.

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