Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кого такие новости могут не вдохновлять?» Семак — о возможном допуске российских команд

«Кого такие новости могут не вдохновлять?» Семак — о возможном допуске российских команд
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что последние новости вселяют оптимизм относительно допуска российских команд к международным соревнованиям. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

— Последние новости вселяют оптимизм, что снятие бана с российских команд близко?
— Дай бог, конечно. Кого такие новости могут не вдохновлять? Если снимут бан, то будет хорошо, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

Материалы по теме
Фото
Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android