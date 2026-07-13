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«Урал» — «Торпедо» М: стартовые составы команд на матч 1-го тура Лиги Pari

«Урал» — «Торпедо» М: стартовые составы команд на матч 1-го тура Лиги Pari
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Сегодня, 13 июля, состоится матч 1-го тура Лиги Pari, в котором встретятся «Урал» и «Торпедо» Москва. Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге вместимостью 35 тыс. человек. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы на матч.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Урал»: Селихов, Итало, Тихий, Мамин, Харин, Коротков, Сунгатулин, Байрамян, Лео, Ишков, Секулич;

«Торпедо» М: Солдатенко, Роганович, Бородин, Бозов, Шевченко, Погосов, Орехов, Юшин, Берковский, Камара, Каштанов.

По итогам минувшего сезона Первой Лиги «Урал» набрал 61 очков и занял третье место, а московское «Торпедо» оказалось девятым, набрав 46 очков.

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