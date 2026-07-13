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Андрей Сантос прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

Андрей Сантос прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Андрей Сантос прокомментировал свой переход в стан «красных дьяволов» из лондонского «Челси».

Фото: «Манчестер Юнайтед»

«Как полузащитник я очень рад возможности играть под руководством Майкла Кэррика. Он идеальный тренер, который поможет мне сделать следующий шаг в моей карьере и приблизиться к осуществлению заветной мечты», — цитирует Сантоса пресс-служба «МЮ».

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит £ 50 млн (€ 58,5 млн).

Сантос являлся футболистом «Челси» с января 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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