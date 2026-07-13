Вега ответил, какие российские игроки «Зенита» могли бы добиться успеха в «Барселоне»

Левый защитник «Зенита» Роман Вега ответил на вопрос, какие российские игроки сине-бело-голубых могли бы добиться успеха в каталонской «Барселоне». Ранее Вега сам выступал за сине-гранатовых. Футболист представлял вторую команду «Барселоны».

— В «Барселоне» ты тренировался с Левандовским, Бускетсом и Альбой. Какие российские игроки «Зенита» могли бы добиться успеха в «Барселоне»?

— Лично мне очень нравится Максим Глушенков. Кондаков тоже очень хорош. Шилов, который сейчас возвращается после травмы. Есть несколько очень талантливых молодых игроков, которым сначала нужно набраться уверенности, а потом, после первых нескольких матчей, они начнут играть на пике своих возможностей, — приводит слова Веги Sport24.