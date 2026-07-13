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Урал — Торпедо, результат матча 13 июля 2026, счет 1:0, 1-й тур Первой лиги 2026/2027

«Торпедо» обыграло «Урал» в матче 1-го тура Первой лиге благодаря голу на 90+2-й минуте
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Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов из Казани. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Цыпченко – 90+2'    

Единственный мяч в матче забил нападающий гостей Дмитрий Цыпченко на 90+2-й минуте.

Перед стартом нового сезона в Первой лиге обе команды сменили главных тренеров. «Урал» возглавил Сергей Юран вместо ушедшего Василия Березуцкого, а Александр Сторожук заменил Олега Кононова в «Торпедо».

В следующем туре «Урал» в домашнем матче встретится с «Енисеем» (19 июля), а московское «Торпедо» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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