«Торпедо» обыграло «Урал» в матче 1-го тура Первой лиге благодаря голу на 90+2-й минуте

Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов из Казани. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил нападающий гостей Дмитрий Цыпченко на 90+2-й минуте.

Перед стартом нового сезона в Первой лиге обе команды сменили главных тренеров. «Урал» возглавил Сергей Юран вместо ушедшего Василия Березуцкого, а Александр Сторожук заменил Олега Кононова в «Торпедо».

В следующем туре «Урал» в домашнем матче встретится с «Енисеем» (19 июля), а московское «Торпедо» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».