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Владислав Радимов раскрыл, кого поддерживает на ЧМ-2026 — Месси или Мбаппе

Владислав Радимов раскрыл, кого поддерживает на ЧМ-2026 — Месси или Мбаппе
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кого больше поддерживает на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 — форварда сборной Аргентины Лионеля Месси или нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

— Вы лично в этой битве — Мбаппе против Месси — за кого?
— Ну смотри, я хочу, чтобы Месси выиграл этот чемпионат. Я болею за испанцев, но, если уж не испанцы, пусть выиграет Месси, получит «Золотой мяч», и через четыре года это будет триумф Мбаппе, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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