Люка Динь перейдёт в «ПСЖ» — Фабрицио Романо

Защитник «Астон Виллы» и сборной Франции Люка Динь продолжит карьеру во Франции. Руководство «ПСЖ» достигло устного соглашения с 32-летним футболистом о подписании контракта, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Парижане уже уведомили английский клуб, что активируют сумму отступных, прописанную в контракте левого защитника. Сумма выкупа составляет менее € 10 млн, а сама сделка будет официально закрыта после завершения чемпионата мира — 2026. Французский футболист согласился на роль дублёра Нуну Мендеша на левом фланге обороны. Ранее Динь уже выступал за «ПСЖ» в период с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне-2025/2026 Люка принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.