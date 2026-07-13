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Лукас Фассон объявил позицию по своему будущему на фоне слухов об интересе «Комо»

Лукас Фассон объявил позицию по своему будущему на фоне слухов об интересе «Комо»
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Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон объявил, что останется в стане железнодорожников, несмотря на слухи об интересе из итальянской Серии А. Ранее СМИ связывали его с «Комо».

«Да, я остаюсь в «Локомотиве», — приводит слова Фассона интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. Ранее СМИ связывали бразильца с сербской «Црвеной Звездой». В текущем сезоне Фассон сыграл за железнодорожников 32 матча во всех турнирах. На его счету два гола и три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 4 млн.

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